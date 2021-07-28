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Зеленський пояснив зміни в керівництві ЗСУ: військові мають ефективно виконувати завдання

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Київ, Середа 28 липня 2021 21:40
Зеленський пояснив зміни в керівництві ЗСУ: військові мають ефективно виконувати завдання Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський пояснив кадрові перестановки у Збройних силах України. Глава держави сьогодні змінив начальника Генштабу, командувача Об'єднаними силами та командувача Десантно-штурмових військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Як пояснив Зеленський, зараз необхідно активізувати виконання завдань, які спрямовані на модернізацію української армії та "стовідсоткової підготовки" військових до захисту України в "умовах сучасної війни".

"Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах", - сказав він.

Глава держави також хоче, щоб в армії була ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів, бо це є "основою для успішного функціонування сфери оборони та сектору безпеки".

"Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міноборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку ЗСУ загалом", - додав президент.

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Володимир Зеленський Збройні сили України Генштаб ООС
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Зеленський пояснив зміни в керівництві ЗСУ: військові мають ефективно виконувати завдання
Зеленський пояснив зміни в керівництві ЗСУ: військові мають ефективно виконувати завдання
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