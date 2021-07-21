МВФ допоможе Україні в управлінні державними фінансами та збиранні доходів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) здійснюватиме новий проект "Продовження податково-бюджетних реформ в Україні". Проект, який буде реалізовуватися за рахунок наданого Європейським союзом фінансування, допоможе підвищити прозорість і підзвітність у сферах управління державними фінансами та збирання доходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Представництво ЄС в Україні.

Як зазначається в повідомленні, проект, що розрахований на 31 місяць до кінця 2023 року, допоможе привести фіскальні інституції у відповідність до сучасної міжнародної практики.

"Пандемія створює проблеми для управління економікою та сталого розвитку у всьому світі. За допомогою таких проектів Європейський союз та його партнери допомагають забезпечити належний рівень готовності економічних інституцій України для сприяння стабільному та справедливому відновленню", - сказав Ремі Дюфло, заступник голови Представництва Європейського союзу в Україні.

Проект спрямований насамперед на модернізацію бюджетного процесу, вдосконалення управління фіскальними ризиками та управління та підзвітності в сфері державних ресурсів.

"Сьогодні Україна є одним з основних бенефіціарів допомоги МВФ з питань розвитку потенціалу, і ми раді нагоді ще більше розширити нашу підтримку цій країні в межах партнерських відносин з Європейським союзом", - додала Антуанет М. Сайех, заступник директора-розпорядника МВФ.