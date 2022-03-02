Зеленський обговорив з Мішелем членство України в ЄС: очікуємо на позитивні сигнали
Фото: Шарль Мішель та Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем. Політики обговорили членство України в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову держави в Twitter.
"На постійному зв'язку з нашим надійним другом Шарлем Мішелем. Обговорили поточну ситуацію на полі бою та дипломатичні зусилля. Очікуємо на позитивні сигнали щодо членства України", - написав Зеленський.
Нагадаємо, 1 березня Європейський парламент затвердив резолюцію з рекомендаціями для надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.
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