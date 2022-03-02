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Зеленский обсудил с Мишелем членство Украины в ЕС: ожидаем позитивные сигналы

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Украина, Среда 02 марта 2022 17:38
Зеленский обсудил с Мишелем членство Украины в ЕС: ожидаем позитивные сигналы Фото: Шарль Мишель и Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. Политики обсудили членство Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Twitter.

"На постоянной связи с нашим надежным другом Шарлем Мишелем. Обсудили текущую ситуацию на поле боя и дипломатические усилия. Ожидаем позитивные сигналы относительно членства Украины", - написал Зеленский.

Напомним, 1 марта Европейский парламент утвердил резолюцию с рекомендациями для предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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