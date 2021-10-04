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В Україні назвали теми, які хочуть обговорити в нормандському форматі

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 10:28
В Україні назвали теми, які хочуть обговорити в нормандському форматі Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Зараз переговори в нормандському форматі ведуться виключно на рівні радників лідерів. Ведеться робота над спробою організувати саміт, який Ангела Меркель хоче провести і готова проводити ще в статусі канцлера Німеччини.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю голови МЗС для "Інтерфакс-Україна".

Кулеба розповів, які теми Україна хоче обговорити в рамках нормандського процесу.

"Україна вважає ,що "Північний потік-2" і військова безпека України, ситуація на Сході України - це безпосередньо пов'язані питання, тому ми виступаємо за ув'язку цих питань і їх обговорення", - сказав Кулеба.

За його словами, під час Генеральної Асамблеї ООН німецький і французький міністри Хайко Маас і Жан-Ів Ле Дріан хотіли провести зустріч міністрів закордонних справ нормандського формату.

"Я відразу дав згоду. Але Сергій Лавров (міністр закордонних справ РФ, - ред.), як завжди, не знайшов часу і можливості. Тому ситуація невизначена. Якби ми проводили зустріч міністрів, я б обов'язково скористався випадком зустрічі і підняв тему того, як газова криза впливає на ситуацію з безпекою і в Україні, і в Європі в цілому", - запевнив голова МЗС України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що нормандська зустріч у тому чи іншому форматі все ж таки відбудеться.

Раньше Зеленський заявив що оточення Путіна не хоче їх зустрічі тет-а-тет.

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Дмитро Кулеба Нормандський формат
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