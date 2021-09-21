Зеленський може передати Ердогану список полонених в Росії кримських татар, - Никифоров

Президент Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. На порядку денному буде питання деокупації Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника глави держави Сергія Никифорова, якого цитує Офіс президента .

"Це підтримка, яку Туреччина могла б надати кримським татарам, зокрема затриманому Наріману Джелялову. Є списки утримуваних осіб. Я думаю, що президент України може передати їх Ердогану, і вони можуть обговорити, яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар", - сказав Никифоров.

Крім того, за словами речника президента, на порядку денному зустрічі лідерів держав будуть ще і такі питання: