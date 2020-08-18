Зеленський обговорив з головою ЄБРР інфраструктурні проекти в Україні

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Він підкреслив пріоритетність проекту "Розвиток транс'європейської транспортної мережі"

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з в. о. президента Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Юргеном Рігтерінком. Сторони обговорили поточні та майбутні інфраструктурні проекти в Україні, які реалізуються, в тому числі за кошти банку.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У розмові Зеленський підкреслив пріоритетність проекту "Розвиток транс'європейської транспортної мережі" на суму 900 млн євро (450 млн євро - залучення коштів Європейського інвестиційного банку, 450 млн євро - залучення коштів ЄБРР).

"Зараз підготовка до реалізації цього проекту знаходиться на фінальній стадії. Консультанти Європейського банку реконструкції та розвитку проводять аудит безпеки дорожнього руху, а також оцінку кліматичних, екологічних і соціальних чинників реалізації проекту", - йдеться в повідомленні.

У рамках цього проекту заплановано капітальний ремонт дороги М-05 Київ - Одеса загальною протяжністю 300 км та будівництво Північного обходу у Львові. Кредитну угоду з ЄБРР планують підписати наприкінці 2020 - початку 2021 року.

Під час телефонної розмови сторони також домовилися про підготовку Меморандуму між Україною та ЄБРР щодо впровадження низки антикорупційних заходів в держкомпаніях, які реалізують спільні з банком проекти.

Нагадаємо, раніше ЄБРР підготував план подолання кризи в туристичній галузі України.

Також РБК-Україна писало, що ЄБРР спрогнозував глибину падіння економіки України.