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ЄБРР підготував план подолання кризи в туристичній галузі України

Новини » Туризм     02.07.2020 - 10:34
ЄБРР підготував план подолання кризи в туристичній галузі України
Фото: пляж (РБК-Україна)

В цей план подолання кризи входять сім кроків

Європейський банк реконструкції та розвитку запропонував сім перших кроків для подолання кризи в туристичній галузі України. Голова Державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів розповіла, що входить в цей план.

Про це повідомили в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, ще в 2019 році ЄБРР разом з ЄС розробили рекомендації для туристичної галузі в Україні. Однак, у них вирішили внести корективи.

"Зокрема, там є чіткі інструкції для сфери гостинності, пропозиції до президента і Кабінету міністрів щодо офіційних заходів, інструкції для туристичного сектору інформаційної інфраструктури, підтримка транспорту з допомогою субсидування, правове забезпечення та збір даних про туристичні провайдери", - розповіла вона.

Раніше повідомлялося, що у липні-серпні після відновлення міжнародного авіасполучення кількість регулярних рейсів складе в кращому випадку 30-35% у порівнянні з тим же періодом 2019 року.

Нагадаємо, станом на сьогодні Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія і Чорногорія відкрили свої кордони для України.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України туризмкризис
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