Зеленский обсудил с главой ЕБРР инфраструктурные проекты в Украине

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Он подчеркнул приоритетность проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети"

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с и.о. президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком. Стороны обсудили текущие и будущие инфраструктурных проектов в Украине, которые реализуются, в том числе, за средства банка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В разговоре Зеленский подчеркнул приоритетность проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети" на сумму 900 млн евро (450 млн евро - привлечение средств Европейского инвестиционного банка, 450 млн евро - привлечение средств ЕБРР).

"Сейчас подготовка к реализации этого проекта находится на финальной стадии. Консультанты Европейского банка реконструкции и развития проводят аудит безопасности дорожного движения, а также оценку климатических, экологических и социальных факторов реализации проекта", - говорится в сообщении.

В рамках этого проекта запланирован капитальный ремонт дороги М-05 Киев - Одесса общей протяженностью 300 км и строительство Северного обхода во Львове. Кредитное соглашение с ЕБРР планируют подписать в конце 2020 - начале 2021 года.

Во время телефонного разговора стороны также договорились о подготовке Меморандума между Украиной и ЕБРР по внедрению ряда антикоррупционных мероприятий в госкомпаниях, которые реализуют совместные с банком проекты.

Напомним, ранее ЕБРР подготовил план преодоления кризиса в туристической отрасли Украины.

Также РБК-Украина писало, что ЕБРР спрогнозировал глубину падения экономики Украины.