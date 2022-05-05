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Зеленський обговорив з Джонсоном надання зброї більшої дальності Україні

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Четвер 05 травня 2022 19:08
Зеленський обговорив з Джонсоном надання зброї більшої дальності Україні Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обговорили події на полі бою та вимоги ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gov.Uk.

Також лідери обговорили надання Україні озброєння більшої дальності для запобігання бомбардуванню мирного населення.

Прем’єр-міністр зазначив на важливості надійного та незалежного міжнародного судового процесу для притягнення до відповідальності винних у звірствах в Україні.

Окрім того, Джонсон запропонував постійну підтримку Великобританії у зборі доказів про військові злочини.

Раніше Джонсон казав, що Путін хотів володіти Києвом, але я побачив, хто справжній господар.

Також ми писали, що Джонсон звернувся до Верховної ради.

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