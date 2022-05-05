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Зеленский обсудил с Джонсоном предоставление оружия большей дальности Украине

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Четверг 05 мая 2022 19:08
Зеленский обсудил с Джонсоном предоставление оружия большей дальности Украине Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили события на поле боя и требования ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gov.Uk.

Также лидеры обсудили предоставление Украине вооружения большей дальности для предотвращения бомбардировке мирного населения.

Премьер-министр отметил важность надежного и независимого международного судебного процесса для привлечения к ответственности виновных в зверствах в Украине.

Кроме того, Джонсон предложил постоянную поддержку Великобритании в сборе доказательств о военных преступлениях.

Ранее Джонсон говорил, что Путин хотел владеть Киевом, но я увидел, кто настоящий хозяин.

Также мы писали, что Джонсон обратился в Верховную Раду.

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