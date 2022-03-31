Великобританія не планує платити за російський газ в рублях, - Джонсон
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, що країна не буде буде платити за російський газ в рублях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на theguardian.
Зазначимо, що президент Росії Володимир Путів заявив, що підписав указ, згідно з яким іноземні покупці повинні платити за російський газ в рублях з 1 квітня. Зокрема, контракти будуть припинені, якщо ці платежі не будуть здійснені.
Відповідаючи на запитання, чи існують обставини, за яких Великобританія буде платити в рублях за російський газ, Борис Джонсон сказав: "Ми не будемо цього робити".
Раніше ми повідомляли, що Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" в рублях.
Також ми писали, що ціни на газ в Європі різко зросли після указу Путіна про розрахунки в рублях.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!