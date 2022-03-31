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Великобританія не планує платити за російський газ в рублях, - Джонсон

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Великобританія, Четвер 31 березня 2022 18:35
Великобританія не планує платити за російський газ в рублях, - Джонсон Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розповів, що країна не буде буде платити за російський газ в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на theguardian.

Зазначимо, що президент Росії Володимир Путів заявив, що підписав указ, згідно з яким іноземні покупці повинні платити за російський газ в рублях з 1 квітня. Зокрема, контракти будуть припинені, якщо ці платежі не будуть здійснені.

Відповідаючи на запитання, чи існують обставини, за яких Великобританія буде платити в рублях за російський газ, Борис Джонсон сказав: "Ми не будемо цього робити".

Раніше ми повідомляли, що Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" в рублях.

Також ми писали, що ціни на газ в Європі різко зросли після указу Путіна про розрахунки в рублях.

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