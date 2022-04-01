Поки рано говорити про зустріч Путіна й Зеленського, - речник Ердогана

Говорити про зустріч президентів України та Російської Федерації Володимира Зеленського та Володимира Путіна поки що рано. Є достатньо питань, які потребують обговорення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника президента Туреччини Ібрагіма Калина.

За словами речника президента Туреччини, країна вважає недоречним спалювати мости з Росією, оскільки хтось повинен бути посередником, який підтримуватиме зв’язок з окупантом.

"Чому Туреччина виступає посередником? Тому що, як я говорив раніше, спалювати всі мости з Росією не можна. Хто тоді говоритиме з Росією, хто підтримуватиме переговорний процес? Обов'язково потрібен актор", - заявив Калин.

Також, як відзначив речник, говорити про зустріч Путіна й Зеленського поки рано, оскільки є достатньо питань, які потребують вирішення.