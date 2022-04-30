Зеленський обговорив з Джонсоном дипломатичні зусилля для припинення війни

Президент України Володимир Зеленський 30 квітня провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. Лідери обговорили ряд питань, включаючи зусилля для припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

Глава держави додав, що розповів британському прем'єру про ситуацію на фронтах і в обложеному Маріуполі. Також обговорювалася військова підтримка України та дипломатичні зусилля для досягнення миру.

Нагадаємо, 9 квітня Джонсон відвідав Київ з неофіційним візитом. У ході зустрічі із Зеленським Британський прем'єр запевнив, що Україна отримає бронетехніку і протикорабельні ракети.

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