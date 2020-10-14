Зеленський обговорив з британською розвідкою суверенітет України і фейки

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президента України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії мав зустріч з представниками Секретної служби розвідки МІ-6. Сторони, зокрема, обговорили проблему дезінформації та фейкових новин.

Про це повідомляє прессслужба Офісу президента.

"Зі всього обсягу питань із нашої довгої двогодинної зустрічі більшість становила інформація про допомогу й захист нашого суверенітету й територіальної цілісності. Деталі я не можу розповсюджувати", - сказав Зеленський.

За його словами, одна з тем, які обговорювалися на зустрічі, стосувалася протидії дезінформації та фейковим новинам.

“Якраз вони сказали, що у нас велика проблема з тим, що ЗМІ фінансуються не тільки українцями. Що в Україні, на жаль, багато з тих телеканалів, які ми з вами знаємо, фінансуються різними групами”, - розповів Зеленський.

Він наголосив, що питання захисту свободи та захисту інформації є надзвичайно важливими для безпеки держави, тому актуальним є створення незалежних ЗМІ.

Президент порадив вітчизняним ЗМІ ретельніше перевіряти інформацію, яку вони публікують. Він також висловив сподівання, що журналісти берегтимуть свій авторитет та, незважаючи на те, хто є власником того чи іншого ЗМІ, перевірятимуть інформацію.

"Мені здається, що головний зміст цієї професії - перевіряти інформацію й вільно оприлюднювати. І це правильно. Що стосується незалежних ЗМІ, я впевнений, що у нас багато незалежних журналістів. І ми завжди будемо підтримувати їхню свободу", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України 7 і 8 жовтня перебував з офіційним візитом у Великій Британії. У перший день візиту він з дружиною Оленою Зеленською зустрівся з герцогом і герцогинею Кембриджськими.

Пізніше Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Вони підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.

Також Зеленський домовився з Джонсоном працювати над полегшенням візових умов між Україною та Британією.