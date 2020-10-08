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Україна і Великобританія домовилися про роботу над полегшенням візових умов

Лондон, Четвер 08 жовтня 2020 19:28
Україна і Великобританія домовилися про роботу над полегшенням візових умов
Фото: Володимир Зеленський і Борис Джонсон (president.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії підписали договір про політичне співробітництво, вільної торгівлі і стратегічне партнерство". Документом закріплюється налаштованість сторін покращувати співпрацю в міграційній сфері, зокрема надалі працювати над полегшенням візових умов.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Документ надає стратегічний характер і визначає основні напрями розвитку українсько-британських відносин. Новий формат відносин буде реалізовуватися через два ключових механізму - Діалог стратегічного партнерства і Торговий комітет", - йдеться в повідомленні.

Угода підтверджує підтримку Британією євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України.

"Окремий акцент робиться на поглиблення військового та військово-технічного співробітництва. Закріплюється налаштованість сторін покращувати співпрацю в міграційній сфері, зокрема надалі працювати над полегшенням візових умов", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Британія буде залишатися надійним партнером у протидії російської агресії і відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Угода приділяє окрему докладну увагу подальшому розвитку торгівлі та інвестицій. Україна і Великобританія домовилися лібералізувати умови торгівлі товарами і послугами на рівні не нижче, ніж передбачено в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Нагадаємо, під час візиту Володимира Зеленського в Британії буде оголошено про виділення гуманітарної допомоги Україні на 5,5 млн євро.

Крім того, Україна та Великобританія домовилися про розробку плану протидії гібридній війні, яку веде Росія. Домовленості досягли під час зустрічі глави МВС України та радника прем'єра Британії.

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