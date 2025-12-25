ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский об обстрелах РФ на Рождество: мы имеем дело с варварами

Киев, Четверг 25 декабря 2025 16:39
UA EN RU
Зеленский об обстрелах РФ на Рождество: мы имеем дело с варварами Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и Вселенский Патриарх Варфоломей провели телефонный разговор. В частности, они обсудили варварские обстрелы россиян на Рождество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский рассказал, что поблагодарил Вселенского Патриарха за искреннее поздравление украинцев с Рождеством и поддержку защиты жизни и украинских дипломатических усилий.

Президент обратил внимание, что даже в Святвечер и рождественскую ночь оккупанты не прекращали свои удары по Украине. Во многих городах и селах продолжают действовать графики отключений света.

В частности, сегодня, 25 декабря, днем оккупанты продолжают наносить удары по восточным городам Украины. При этом в Чернигове продолжают предоставлять помощь раненым в результате российской атаки на многоэтажку.

"Очень правильная оценка всего этого прозвучала в нашем разговоре: к сожалению, мы имеем дело с варварами, которые в конце концов и в Бога не верят. Именно такой Россия стала и еще и этого не стесняется. Напротив, свою жажду убийств они там, в России, пытаются сделать основой национальной гордости", - сказал Зеленский.

Он заверил, что противодействие российской войне и агрессии продолжится, как и защита жизней украинцев.

Удар по Чернигову

Напомним, сегодня, 25 декабря, днем российские оккупанты ударили беспилотником по многоэтажке в Чернигове. "Прилет" был в квартиру.

По состоянию на сейчас известно, что один человек погиб. При этом еще восемь мирных жителей получили ранения. На месте продолжается спасательная операция.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Патриарх Варфоломей Война в Украине Вселенский патриархат Ракетный удар Атака дронов
Новости
Ракеты Storm Shadow ударили по Новошахтинскому НПЗ в России, - Генштаб
Ракеты Storm Shadow ударили по Новошахтинскому НПЗ в России, - Генштаб
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну