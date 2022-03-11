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Зеленський про "зелене світло" для України: ЄС має зробити більше для нас

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П'ятниця 11 березня 2022 14:26
Зеленський про "зелене світло" для України: ЄС має зробити більше для нас Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський відреагував на" зелене світло " на членство для України від Європейського Союзу. За його словами, ЄС повинен зробити більше для себе і України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Як ми оцінюємо прийняте (в ЄС – ред.) рішення? Дуже просто. Треба сильніше. Це не те, що ми чекаємо. Треба, щоб рішення політиків збігалися з настроєм європейських народів. Ми ж знаємо цей настрій, і вони його знають. Підтримка є. Не менше 60% "за". І це переважна більшість за те, щоб Україна була частиною Європи. І європейці говорять про це. Я сподіваюся, що вони і своїм політикам скажуть, якщо вони це ще не зрозуміли", - заявив він.

Він також додав, що тепер Єврокомісія повинна реалізувати конкретні процедури.

"Рішення вчорашнього саміту лідерів ЄС виходить зараз на рівень Єврокомісії для реалізації конкретних процедур. ЄС повинен зробити більше для нас, для України і для себе. Ми це очікуємо", - заявив президент.

Нагадаємо, Україна розраховувала на підтримку з боку країн-учасників ЄС щодо свого членства в ЄС на саміті у Версалі 11 березня.

За два дні до саміту президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, під час якої сторони торкнулися питання членства нашої країни в ЄС.

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