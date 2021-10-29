ЄС рекомендує відкрити в'їзд з чотирьох країн. Україна в "зеленому" списку
Фото: ЄС рекомендує відкрити в'їзд з чотирьох країн. Україна в "зеленому" списку (Getty Images)
Європейський союз оновив "зелений" список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Україна ще на два тижні залишається в списку "зелених" країн, попри погіршення епідеміологічної ситуації з COVID.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.
У "зелений" список цього тижня включили Аргентину, Колумбію, Намібію і Перу. Таким чином, список збільшився до 20 країн.
На сьогодні він виглядає наступним чином:
- Аргентина
- Австралія
- Бахрейн
- Канада
- Чилі
- Колумбія
- Йорданія
- Кувейт
- Намібія
- Нова Зеландія
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудівська Аравія
- Сінгапур
- Південна Корея
- Україна
- Об'єднані Арабські Емірати
- Уругвай
- Китай, за умови підтвердження взаємності.
Черговий перегляд "зеленого" списку буде через два тижні.