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ЄС рекомендує відкрити в'їзд з чотирьох країн. Україна в "зеленому" списку

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П'ятниця 29 жовтня 2021 15:04
ЄС рекомендує відкрити в'їзд з чотирьох країн. Україна в "зеленому" списку Фото: ЄС рекомендує відкрити в'їзд з чотирьох країн. Україна в "зеленому" списку (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз оновив "зелений" список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Україна ще на два тижні залишається в списку "зелених" країн, попри погіршення епідеміологічної ситуації з COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

У "зелений" список цього тижня включили Аргентину, Колумбію, Намібію і Перу. Таким чином, список збільшився до 20 країн.

На сьогодні він виглядає наступним чином:

  • Аргентина
  • Австралія
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чилі
  • Колумбія
  • Йорданія
  • Кувейт
  • Намібія
  • Нова Зеландія
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудівська Аравія
  • Сінгапур
  • Південна Корея
  • Україна
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Уругвай
  • Китай, за умови підтвердження взаємності.

Черговий перегляд "зеленого" списку буде через два тижні.

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