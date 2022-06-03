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Росія за 100 днів війни не досягла жодної стратегічної мети, - Міноборони Британії

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Україна, П'ятниця 03 червня 2022 10:13
Росія за 100 днів війни не досягла жодної стратегічної мети, - Міноборони Британії Фото: Росія за 100 днів війни не досягла стратегічних цілей (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сьогодні виповнюється 100 років з дня вторгнення Росії в Україну. У порівнянні з початковим планом Росії жодна зі стратегічних цілей не була досягнута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Російським військам не вдалося досягти своїх первинних цілей по захопленню Києва та українських центрів влади. Стійкий український опір і нездатність убезпечити аеродром Гостомель в перші 24 години призвели до відбиття наступальних операцій Росії", - йдеться в повідомленні.

Після провалу початкового плану через помилкові припущення при плануванні і погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, зосередивши увагу на Донбасі.

Як відзначили в Міноборони, Росія зараз домагається тактичного успіху на Донбасі. Російські сили створили і зберегли імпульс і зараз, схоже, володіють ініціативою. Росія контролює понад 90% Луганської області і, ймовірно, повністю встановить контроль в найближчі два тижні. Росія домоглася цих недавніх тактичних успіхів ціною значних ресурсів і концентрацією сил і вогню на одній частині загальної кампанії.

"Росія не змогла створити маневр або рух на інших фронтах або напрямках, всі вони перейшли до оборони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Міноборони Британії, російським військам найближчим часом знадобиться хоча б коротка тактична пауза. Вона необхідна, що передислокуватися до форсування річок і подальших атак вглиб Донецької області, де збройні сили України підготували оборонні позиції.

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