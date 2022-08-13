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На Донбасі жорстокі бої, Росія направила туди колосальні ресурси, - Зеленський

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Київ, Субота 13 серпня 2022 22:11
На Донбасі жорстокі бої, Росія направила туди колосальні ресурси, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Російське військове командування зосередило на Донбасі колосальний обсяг ресурсів. Там тривають важкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Жорстокі бої тривають на Донбасі. Найгарячіші точки на цьому напрямку без змін - Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут. Росія направила на цей напрямок колосальний обсяг своїх ресурсів - артилерію, людей. Всі наші захисники і захисниці там - просто герої", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Генштаб доповідав, що росіяни намагалися провести штурми під Бахмутом, але їхні спроби провалилися.

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