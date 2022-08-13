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Зеленський про росіян на ЗАЕС: кожен стає особливою ціллю для нашої армії

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Київ, Субота 13 серпня 2022 22:01
Зеленський про росіян на ЗАЕС: кожен стає особливою ціллю для нашої армії Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Кожен російський військовий, причетний до провокацій на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), стає особливою ціллю для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, кожен день перебування російського контингенту на території ЗАЕС і сусідніх районах збільшує радіаційну загрозу для Європи настільки, що такого не було в пікові моменти холодної війни.

Зеленський запевнив, що українські дипломати і західні партнери зроблять все, щоб нові санкції проти Росії блокували російську атомну галузь. І щоб всі посадові особи, причетні до ядерного шантажу, відповіли в міжнародному суді.

"Кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для нашої розвідки і спецслужб, для нашої армії", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни розмістили на ЗАЕС артилерійські установки для імітації "прильотів" нібито з боку українських військ.

До цього в офісі президента розповіли, чому противник обстрілює територію атомної станції.

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