Зеленський про росіян на ЗАЕС: кожен стає особливою ціллю для нашої армії

Кожен російський військовий, причетний до провокацій на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), стає особливою ціллю для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, кожен день перебування російського контингенту на території ЗАЕС і сусідніх районах збільшує радіаційну загрозу для Європи настільки, що такого не було в пікові моменти холодної війни.

Зеленський запевнив, що українські дипломати і західні партнери зроблять все, щоб нові санкції проти Росії блокували російську атомну галузь. І щоб всі посадові особи, причетні до ядерного шантажу, відповіли в міжнародному суді.

"Кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для нашої розвідки і спецслужб, для нашої армії", - зазначив президент.