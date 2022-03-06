Шмигаль закликав бізнес відновити роботу: ваша допомога потрібна державі

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав український бізнес відновити роботу та виробництво. Він заявив, що допомога підприємців необхідна державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення очільника уряду.

"Звертаюсь до бізнесу! І до тих, які працюють. До тих, хто в ці часи евакуювався в інші регіони. До Вас також прохання. Якщо немає небезпеки, збирайте своїх працівників та відновлюйте виробництво! Ваша допомога сьогодні як ніколи потрібна державі", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що уряд виділив 21,9 млрд гривень з державного бюджету на одноразову матеріальну допомогу розміром 6,5 тисяч гривень для українців, що втратили роботу через війну.

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