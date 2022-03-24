Зеленський звернувся англійською мовою із закликом до боротьби проти російської агресії
Президент Володимир Зеленський звернувся англійською мовою до західних партнерів і всіх людей, щоб вони допомогли Україні в боротьбі з Росією. Він підкреслив, що Кремль розв'язав війну не тільки проти України, а проти свободи в цілому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.
"Росія почала війну проти свободи як такої. На українській землі для Росії це тільки початок. Росія намагається перемогти свободу всіх людей в Європі, всіх людей у світі. Вона намагається показати, що тільки груба і жорстока сила має значення", - заявив глава держави.
Зеленський підкреслив, що Росія намагається показати, що люди не мають значення, як і все те, що робить нас людьми. Саме тому світ повинен зупинити Росію і війну.
"Я дякую всім, хто виступає на підтримку України. На підтримку свободи. Але війна триває. Терористичні акти проти мирних жителів тривають. Вже місяць! Так довго! Це розбиває мені серце, серця всіх українців і кожної вільної людини на планеті", - додав він.
Президент попросив усіх виступити проти війни і показати своє ставлення до російської агресії.
"Виходьте з ваших офісів, ваших будинків, ваших шкіл та університетів. Виходьте в ім'я миру. Виходьте з українською символікою підтримати Україну, підтримати свободу, підтримати життя. Виходьте на свої площі, на свої вулиці", - зазначив Зеленський.
Він також попросив, щоб люди зробили так, щоб їх почули, оскільки свобода має значення, світ має значення, і Україна також має значення.
Нагадаємо, Зеленський поговорив з Папою Римським і запросив понтифіка відвідати Україну.
Раніше в Пентагоні заявили, що допоможуть зібрати докази військових злочинів російської армії в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.