ru ua
Чт, 24 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський звернувся англійською мовою із закликом до боротьби проти російської агресії

Новость на русском →
Четвер 24 березня 2022 00:56
Зеленський звернувся англійською мовою із закликом до боротьби проти російської агресії Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Володимир Зеленський звернувся англійською мовою до західних партнерів і всіх людей, щоб вони допомогли Україні в боротьбі з Росією. Він підкреслив, що Кремль розв'язав війну не тільки проти України, а проти свободи в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

"Росія почала війну проти свободи як такої. На українській землі для Росії це тільки початок. Росія намагається перемогти свободу всіх людей в Європі, всіх людей у світі. Вона намагається показати, що тільки груба і жорстока сила має значення", - заявив глава держави.

Зеленський підкреслив, що Росія намагається показати, що люди не мають значення, як і все те, що робить нас людьми. Саме тому світ повинен зупинити Росію і війну.

"Я дякую всім, хто виступає на підтримку України. На підтримку свободи. Але війна триває. Терористичні акти проти мирних жителів тривають. Вже місяць! Так довго! Це розбиває мені серце, серця всіх українців і кожної вільної людини на планеті", - додав він.

Президент попросив усіх виступити проти війни і показати своє ставлення до російської агресії.

"Виходьте з ваших офісів, ваших будинків, ваших шкіл та університетів. Виходьте в ім'я миру. Виходьте з українською символікою підтримати Україну, підтримати свободу, підтримати життя. Виходьте на свої площі, на свої вулиці", - зазначив Зеленський.

Він також попросив, щоб люди зробили так, щоб їх почули, оскільки свобода має значення, світ має значення, і Україна також має значення.

Нагадаємо, Зеленський поговорив з Папою Римським і запросив понтифіка відвідати Україну.

Раніше в Пентагоні заявили, що допоможуть зібрати докази військових злочинів російської армії в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Місяць війни з Росією. План Путіна в Україні провалився
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Місяць війни з Росією. План Путіна в Україні провалився