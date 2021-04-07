ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський та голова військового комітету НАТО обговорили загострення на Донбасі

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 21:46
Зеленський та голова військового комітету НАТО обговорили загострення на Донбасі Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з головою військового комітету НАТО Стюартом Пічем. Обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомив Офіс президента України.

Зеленський подякував НАТО за підтримку Україні на тлі посилення агресії з боку Росії.

"На жаль, ми дійсно бачимо зараз ускладнення на сході України, саме на Донбасі. Дійсно бачимо збільшення кількості пострілів", - сказав він.

Зеленський зазначив, що ускладнення ситуації на Донбасі почалося з грудня минулого року, в результаті чого загинули понад 20 українських військових. Президент наголосив, що Україна постійно закликає дотримуватися режиму "тиші".

Також український президент під час зустрічі порушив питання дезінформації. На його думку, це потужний інструмент в гібридній війні.

Як додали в ОП, на зустрічі також були присутні міністр оборони України Андрій Таран та головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Нагадаємо, ввечері 7 квітня стало відомо, що в Україну приїхав голова військового комітету НАТО. Він зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Хомчаком та обговорив з ним ситуацію на Донбасі.

Напередодні генсек НАТО зателефонував Зеленському. Столтенберг висловив рішучу підтримку України на тлі активізації російських військ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський НАТО Донбас агресія РФ
NEWS
В Україні після COVID-вакцинації зафіксували понад 800 випадків побічних реакцій
В Україні після COVID-вакцинації зафіксували понад 800 випадків побічних реакцій
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну