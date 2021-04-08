Зеленський про загострення на Донбасі: коли б'ють по наших бійцях, армія відповідає

Президент Володимир Зеленський констатував, що ситуація на Донбасі дійсно загострилася, українських військових обстрілюють снайпери. Він наголосив, що українська армія відповідає на обстріли своїх позицій.

Про це він заявив під час візиту в зону операції Об'єднаних сил.

"Дійсно, є загострення ситуації на Донбасі. Ми всі це бачимо, і бійці, і головнокомандувач, і командири. Розумію, що працюють по наших хлопцях снайпери... Військові роблять все, щоб захищати державу та втримувати режим припинення вогню. Розуміємо, що коли б'ють по наших бійцях і є загиблі, то армія відповідає", - сказав президент.

Глава держави зазначив, що ситуація на Донбасі почала загострюватися з початку 2021 року. З початку поточного року, за його словами, в зоні ООС загинули 26 українських військових.

"Найбільша ескалація, найбільша кількість поранених та летальних випадків почалася з початку цього року. Якщо з липня ми бачили, що режим припинення вогню працює, іноді раділи через зменшення поранених, то з початку цього року 26 загиблих", - наголосив Зеленський.