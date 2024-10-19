Зеленский об обменах пленными: не бывает ничего, что происходит просто так

В Украину сегодня, 19 октября, вернулось более 90 защитников из российского плена. Это указывает на то, что позиции Украины усиливаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Важно это понимать: не бывает ничего, что происходит просто так. Всегда нужны сильные позиции для Украины. Всегда нужно увеличивать возможности нашего государства. Во время войны результат только приобретается. Спасибо всем, кто это обеспечивает", - подчеркнул президент.
Напомним, что сегодня Украина вернула из российского плена 95 защитников. Зеленский рассказал, что среди уволенных есть воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Территориальной обороны, пограничники и правоохранители.
Командир бригады "Азов" Денис Прокопенко заявил, что Украина во время обмена вернула из российского плена 34 бойца "Азова".
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