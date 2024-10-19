Зеленский об обменах пленными: не бывает ничего, что происходит просто так

Обмен пленными 19 октября

Напомним, что сегодня Украина вернула из российского плена 95 защитников. Зеленский рассказал, что среди уволенных есть воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Территориальной обороны, пограничники и правоохранители.

Командир бригады "Азов" Денис Прокопенко заявил, что Украина во время обмена вернула из российского плена 34 бойца "Азова".

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