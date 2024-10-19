Зеленський про обміни полоненими: не буває нічого, що стається просто так

Обмін полоненими 19 жовтня

Нагадаємо, що сьогодні, Україна повернула з російського полону 95 захисників. Зеленський розповів, що серед звільнених є воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Територіальної оборони, прикордонники та правоохоронці.

Командир бригади "Азов" Денис Прокопенко заявив, що Україна під час обміну повернула з російського полону 34 бійців "Азову".

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