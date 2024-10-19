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Зеленський про обміни полоненими: не буває нічого, що стається просто так

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

До України сьогодні, 19 жовтня, повернулось більш як 90 захисників з російського полону. Це вказує на те, що позиції України посилюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Важливо це розуміти: не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Дякую всім, хто це забезпечує", - наголосив президент.

 

Обмін полоненими 19 жовтня

Нагадаємо, що сьогодні, Україна повернула з російського полону 95 захисників. Зеленський розповів, що серед звільнених є воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Територіальної оборони, прикордонники та правоохоронці.

Командир бригади "Азов" Денис Прокопенко заявив, що Україна під час обміну повернула з російського полону 34 бійців "Азову".

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Володимир Зеленський