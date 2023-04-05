Зеленский об ограничении импорта украинского зерна в Польшу: Мы нашли выход

Украина и Польша в ближайшее время найдут решение вопроса о поступлении украинского зерна.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Мы нашли выход. Думаю, что в ближайшие дни и недели решим все вопросы. Не может быть никаких вопросов и сложностей между такими близкими друзьями как Польша и Украина", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, данный вопрос был обсужден на встрече. Более того, уже были найдены определенные решения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Польша введет правила, ограничивающие наплыв украинского зерна в страну. Варшава не хочет, чтобы импорт дестабилизировал ситуацию на ее рынке.

Также в среду, 5 апреля, министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил, что уходит в отставку. Это вызвано массовыми протестами фермеров в связи с поставкой зерна из Украины.

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