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СБУ передала списки на обмін на затвердження кримським татарам

Новини » Політика     10.02.2020 - 13:31
СБУ передала списки на обмін на затвердження кримським татарам
Фото: Мустафа Джемілєв (РБК-Україна)

Засуджених кримських татар включать до списків на обмін полоненими

Служба безпеки України передала списки на обмін полоненими представникам кримських татар. Про це в інтерв'ю "Крим. Реалії" заявив нардеп і один з лідерів кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

За його словами, СБУ передала списки на обмін на затвердження.

"У нас є свої пріоритети, кого звільняти в першу чергу. Ми вважаємо, що спочатку повинні вийти наші співвітчизники, які отримали в російських судах найбільші терміни - по 15-17 років, абсолютно дикі, за якусь літературу", - зазначив Джемілєв.

Він також додав, що ті, хто сидить під домашнім арештом або підпискою про невиїзд, будуть підлягати обміну в останню чергу.

"Йде процес, ми розглядаємо кожне прізвище. Так чи інакше, коли весь наш обмінний запас буде вичерпано, ми будемо змушені вимагати звільнення наших людей, напевно, вже на іншій основі", - додав Джемілєв.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" може завершитися найближчим часом.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявляв, що на обмін готується дуже великий список людей.

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