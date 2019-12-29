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Офіс президента підтвердив завершення обміну полоненими

Новини » Політика     29.12.2019 - 16:02
Офіс президента підтвердив завершення обміну полоненими
Фото: обмін полоненими (facebook.com/pg/president)

Офіс президента назвав кількість повернутих українців

Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що в ході обміну полоненими звільнені 76 українців.

"Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших - у безпеці на підконтрольній Україні території. Подробиці згодом", - додали в прес-службі.

Звільнення утримуваних осіб на КПВВ «Майорське» на Донеччині.

Звільнення утримуваних осіб на КПВВ «Майорське» на Донеччині.

Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 29 грудня 2019 р.

Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людей, Київ - 52.

Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала "123 на 76".

Нагадаємо, що у межах обміну полонених Україна віддала бойовикам бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі на їхньому боці. Також на українців обміняли колишніх "беркутівців".

РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців. В рамках обміну полоненими між Україною і ОРДЛО було звільнено чотири українських військовослужбовців. Були звільнені Сергій Іванчук, Юрій Явтушко, Іван Дєєв, Роман Фурсов.

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