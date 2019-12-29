Офіс президента підтвердив завершення обміну полоненими

Фото: обмін полоненими (facebook.com/pg/president)

Офіс президента назвав кількість повернутих українців

Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що в ході обміну полоненими звільнені 76 українців.

"Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших - у безпеці на підконтрольній Україні території. Подробиці згодом", - додали в прес-службі.

Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людей, Київ - 52.

Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала "123 на 76".

Нагадаємо, що у межах обміну полонених Україна віддала бойовикам бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі на їхньому боці. Також на українців обміняли колишніх "беркутівців".

РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців. В рамках обміну полоненими між Україною і ОРДЛО було звільнено чотири українських військовослужбовців. Були звільнені Сергій Іванчук, Юрій Явтушко, Іван Дєєв, Роман Фурсов.