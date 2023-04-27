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Греция не присоединится к "нежизнеспособным" запретам на зерно из Украины, - министр

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Четверг 27 апреля 2023 19:07
Греция не присоединится к "нежизнеспособным" запретам на зерно из Украины, - министр Фото: Греция не присоединится к "нежизнеспособным" запретам на зерно из Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Запреты на украинское зерно и другие продукты питания, введенные в одностороннем порядке пятью странами ЕС, не являются жизнеспособным решением.

Об этом заявил генеральный секретарь министерства сельского хозяйства Греции Константинос Багинетас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Греция разделяет непропорциональное бремя соседних государств-членов в Украине и понимает реакцию и мобилизацию их фермеров", - заявил министр.

Он добавил, что односторонние национальные меры не являются жизнеспособным решением и их следует избегать.

Багинетас заявил, что Греция поддерживает дальнейшее использование "коридоров солидарности", поскольку они особенно важны в нынешних условиях.

Он добавил, что текущие предложения Еврокомиссии о немедленной помощи соседним государствам-членам являются шагом в правильном направлении, отметив, что необходимо обеспечить глобальные поставки продовольствия и поддержку экономики Украины, которая в основном основана на экспорте сельскохозяйственной продукции.

Напомним, Болгария, Словакия, Венгрия и Польша решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины. Это связано с тем, что ввоз зерна значительно повлиял на цены на внутреннем рынке. Это вызвало недовольство среди местных фермеров.

Более детально о проблеме можете узнать в материале РБК-Украина.

При этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова предпринять шаги для решения проблем, которые возникли из-за запрета на импорт украинского зерна в ряд стран.

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