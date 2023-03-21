Зеленский обсудил войну в Украине с президентом Чили

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Чили Габриэлем Боричем. Одной из тем обсуждений стала российская агрессия в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
"Только что говорил с президентом Чили. Это был хороший разговор, обновили видение нашими государствами актуальной ситуации в международных отношениях. Я проинформировал президента о том, как именно Россия продолжает свою агрессию", - рассказал Зеленский.
По его словам, он также обсудил с Боричем то, как можно противодействовать российскому террору и противодействовать успешно. Лучшим доказательством этого является опыт изгнания россиян с украинских территорий.
Напомним, ранее стало известно, что Зеленский сегодня, 21 марта, встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
Также мы писали, что Зеленский примет участие в предстоящем саммите G7.
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