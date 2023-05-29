Зеленский обсудил украинскую формулу мира с премьером Камбоджи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram .

Президент поблагодарил премьера Камбоджи за принципиальную позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Отметил подготовку Камбоджей украинских специалистов по разминированию. Надеюсь на продолжение этого сотрудничества. Рассказал об украинской формуле мира и пригласил Камбоджу присоединиться к конкретным шагам по ее реализации", - добавил Зеленский.

Отношения Украины с Камбоджей

В ноябре 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил визит в Камбоджу. Это был первый в истории визит украинского министра в эту страну.

Камбоджа провела учение по разминированию для украинских саперов. Страна также планировала помочь Украине с разминированием ее территории.

При этом в конце января премьер Камбоджи заявил, что у страны нет возможности оказывать Украине военную помощь. В то же время она готова учить разминированию и российских военных.

Украинска формула мира

Президент представил формулу мира на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выведении российских оккупационных войск с захваченных территорий.

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