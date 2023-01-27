Камбоджа не будет помогать Украине и готова обучать военных из РФ
Камбоджа, где сейчас учатся украинские саперы, заявила, что не имеет возможности помогать Украине, а также готова учить разминированию военных из РФ.
Об этом заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен, передает РБК-Украина со ссылкой на Khmer Times.
Он заявил, что страна не посылала в Украину военных или специалистов по разминированию.
"Камбоджа не предоставляла ни одной военной поддержки Украине. У Камбоджи нет такой возможности. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам является сугубо гуманитарным актом", - сказал он.
Помимо этого, Хун Сен подчеркнул, что Камбоджа готова учить разминированию любых военных, в том числе и российских.
Напомним, что 16 января украинские саперы начали обучение по разминированию в Камбодже. Учеба продлится до 21 января.
До этого стало известно, что Япония и Камбоджа планируют помочь Украине разминировать ее территорию.
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