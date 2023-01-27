ua ru
Пт, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Камбоджа не будет помогать Украине и готова обучать военных из РФ

Новина українською →
Камбоджа, Пятница 27 января 2023 05:17
Камбоджа не будет помогать Украине и готова обучать военных из РФ Фото: Камбоджа готова учить саперов из РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Камбоджа, где сейчас учатся украинские саперы, заявила, что не имеет возможности помогать Украине, а также готова учить разминированию военных из РФ.

Об этом заявил премьер-министр Камбоджи Хун Сен, передает РБК-Украина со ссылкой на Khmer Times.

Он заявил, что страна не посылала в Украину военных или специалистов по разминированию.

"Камбоджа не предоставляла ни одной военной поддержки Украине. У Камбоджи нет такой возможности. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам является сугубо гуманитарным актом", - сказал он.

Помимо этого, Хун Сен подчеркнул, что Камбоджа готова учить разминированию любых военных, в том числе и российских.

Напомним, что 16 января украинские саперы начали обучение по разминированию в Камбодже. Учеба продлится до 21 января.

До этого стало известно, что Япония и Камбоджа планируют помочь Украине разминировать ее территорию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Камбоджа
NEWS
МВФ обсуждает предоставление многолетней помощи Украине на 16 млрд долларов, - Bloomberg
МВФ обсуждает предоставление многолетней помощи Украине на 16 млрд долларов, - Bloomberg
DAILY
Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Что происходит в энергетике и как долго Украине жить с отключениями света