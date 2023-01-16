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Украинские саперы начали учиться разминированию в Камбодже

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Понедельник 16 января 2023 21:43
Украинские саперы начали учиться разминированию в Камбодже Фото: Украинские саперы начали учиться разминированию в Камбодже (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские саперы начали обучение по разминированию в Камбодже. Учеба продлится до 21 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Камбоджийского центра разминирования Хенга Ратану, которое приводит Khmer Times.

По информации издания, эксперты из Камбоджи будут обучать украинским военным навыкам разминирования и использования специального оборудования для обезвреживания взрывных устройств.

Подготовку пройдут 15 военных, обучение продлится почти неделю до 21 января. Ратану уточнил, что правительство Японии оказало техническую поддержку в процессе обучения.

"Учеба будет сосредоточена на новейших технологиях и оборудовании для обезвреживания наземных мин, а также на очистке территорий", - рассказал он.

При этом планируется, что в апреле еще одна группа экспертов отправится из Камбоджи в Польшу для проведения учебного курса для украинских саперов там. Эту инициативу также поддержала Япония.

Ранее сообщалось, что Камбоджа примет украинских саперов в своей столице – городе Пномпень и будет обучать детонации взрывоопасных предметов.

До этого стало известно, что Япония и Камбоджа планируют помочь Украине разминировать ее территорию.

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