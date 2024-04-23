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800 захватчиков и 29 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Вторник 23 апреля 2024 07:47
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800 захватчиков и 29 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: за период полномасштабной войны погибли свыше 461 тысячи российских военных (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 23 апреля, составили 800 оккупантов за сутки, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 461 060 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 боевых бронированных машин (ББМ), 29 артсистем и 23 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 461 060 (+800) человек ликвидированы;
  • танков - 7241 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 13 916 (+12) ед;
  • артиллерийских систем - 11 765 (+29) ед;
  • РСЗО - 1046 ед;
  • средства ПВО - 769 (+1) ед;
  • самолетов - 348 (+1) ед;
  • вертолетов - 325 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9407 (+23) ед;
  • крылатых ракет - 2117 ед;
  • кораблей/катеров - 26 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15 845 (+33) ед;
  • специальной техники - 1936 (+2) ед.

800 захватчиков и 29 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, за минувшие сутки в Украине на фронте зафиксировано 86 боевых столкновений. Враг активно штурмует позиции Сил обороны в Донецкой области.

Этой ночью российские захватчики во время воздушной атаки запустили по Украине 16 дронов-камикадзе. Силы обороны уничтожили почти все вражеские ударные беспилотники.

В Одессе из-за ночной российской атаки были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. Сотрудники ГСЧС спасли 34 человека.

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