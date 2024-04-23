800 захватчиков и 29 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 23 апреля, составили 800 оккупантов за сутки, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 461 060 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 боевых бронированных машин (ББМ), 29 артсистем и 23 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.04.24 ориентировочно составили:

Напомним, за минувшие сутки в Украине на фронте зафиксировано 86 боевых столкновений. Враг активно штурмует позиции Сил обороны в Донецкой области.

Этой ночью российские захватчики во время воздушной атаки запустили по Украине 16 дронов-камикадзе. Силы обороны уничтожили почти все вражеские ударные беспилотники.

В Одессе из-за ночной российской атаки были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. Сотрудники ГСЧС спасли 34 человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.