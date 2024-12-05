Зеленский обсудил с Рютте важность приглашения Украины в НАТО и усиление ВСУ

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Украина рассчитывала получить официальное приглашение на вступление в Альянс на саммите НАТО в Вашингтоне, состоявшемся в июле этого года. Однако этого так и не произошло.

Киев настаивает на принятии четкого графика вступления, однако конкретных решений до сих пор нет. В Альянсе подчеркивают, что "двери в НАТО" остаются открытыми, но членство невозможно до завершения войны.

Президент Владимир Зеленский называет приглашение в НАТО ключевым для победы Украины и стремится получить его к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом, опасаясь перемен в политике США.

Также президент заявил, что для прекращения активной стадии войны часть территорий Украины нужно взять под "зонтик" НАТО. Другую часть территорий, как считает глава государства, Украина сможет вернуть дипломатическим путем.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривала такое предложение, поскольку его никогда не предлагали.

Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал идею, но подчеркнул, что Украине сейчас нужно больше военной помощи, а не дискуссии о мирном процессе со стороны союзников.

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