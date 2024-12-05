Зеленский обсудил с Рютте важность приглашения Украины в НАТО и усиление ВСУ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Обсудили важность приглашения Украины в Альянс и усиление боевых бригад ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Мы координируем наши позиции для приближения справедливого и стабильного мира, ведь поддержка Украины имеет решающее значение не только для нашей страны, но и для всех партнеров в Европе, поскольку безопасность одного - основа безопасности всех", - отметил глава государства.

Президент отметил важность приглашения Украины в НАТО и обеспечения своевременного усиления наших боевых бригад боеприпасами, вооружением и военной техникой, а также необходимости укрепления обороны страны в зимний период против российского воздушного террора.

"Провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и поблагодарил его за проведение заседания Совета Украина - НАТО в Брюсселе на уровне министров иностранных дел", - сообщил Зеленский.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Украина рассчитывала получить официальное приглашение на вступление в Альянс на саммите НАТО в Вашингтоне, состоявшемся в июле этого года. Однако этого так и не произошло.

Киев настаивает на принятии четкого графика вступления, однако конкретных решений до сих пор нет. В Альянсе подчеркивают, что "двери в НАТО" остаются открытыми, но членство невозможно до завершения войны.

Президент Владимир Зеленский называет приглашение в НАТО ключевым для победы Украины и стремится получить его к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом, опасаясь перемен в политике США.

Также президент заявил, что для прекращения активной стадии войны часть территорий Украины нужно взять под "зонтик" НАТО. Другую часть территорий, как считает глава государства, Украина сможет вернуть дипломатическим путем.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривала такое предложение, поскольку его никогда не предлагали.

Генсек НАТО Марк Рютте прокомментировал идею, но подчеркнул, что Украине сейчас нужно больше военной помощи, а не дискуссии о мирном процессе со стороны союзников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.