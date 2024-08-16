Зеленский обсудил с Советом церквей запрет РПЦ

Запрет РПЦ

Заметим, что Верховная Рада еще в октябре 2023 года в рамках первого чтения приняла законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией.

В марте 2024 года Комитет рекомендовал Раде поддержать вышеупомянутый законопроект и во втором чтении, однако этого до сих пор не произошло.

Это привело к тому, что в конце июля народные депутаты с плакатами заблокировали трибуну Верховной Рады с требованием рассмотреть закон о запрете религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

Детальнее о том, как продвигается дело с законопроектом, и почему такая задержка, можно узнать в материале - "Прочь от Москвы. Как в Раде собираются запретить связи с РПЦ и что об этом думает Зеленский".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.