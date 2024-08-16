Зеленський обговорив з Радою церков заборону РПЦ

Заборона РПЦ

Зауважимо, що Верховна Рада ще у жовтні 2023 року в рамках першого читання, ухвалила законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією.

У березні 2024 року Комітет рекомендував Раді підтримати вищезгаданий законопроєкт й у другому читані, однак цього досі не відбулось.

Це призвело до того, що наприкінці липня народні депутати з плакатами заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою розглянути законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією.

Детальніше про те, як просувається справа з законопроектом, та чому така затримка, можна дізнатись в матеріалі - "Геть від Москви. Як у Раді збираються заборонити зв'язки з РПЦ і що про це думає Зеленський".

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