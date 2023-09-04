Президент ЮАР заявил, что расследование не выявило фактов поставок оружия в РФ

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что специальная комиссия не выявила фактов передачи оружия России в декабре 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Рамафосы, никакого разрешения на экспорт оружия из страны не было выдано, а корабль пришвартовывался в порту, чтобы доставить оборудование для Южной Африки, заказанное южноафриканской компанией по закупкам вооружений Armscor.

Президент сказал, что не может раскрыть подробности выгруженного оборудования, поскольку это может поставить под угрозу важные военные операции и жизнь южноафриканских солдат.

"Если рассмотреть все вопросы, ни одно из обвинений по поставкам оружия в Россию не подтверждено. Ни одно из лиц, выдвинувших эти обвинения, не смогло предоставить никаких доказательств в поддержку обвинений, выдвинутых против нашей страны", - подытожил он.

Скандал с поставкой оружия из ЮАР в Россию

Посол США в ЮАР Рубен Бригетти заявлял, что в декабре 2022 года на борт российского корабля, пришвартовавшегося к военно-морской базе в Саймонстауне, погрузили оружие.

Такие обвинения вызвали дипломатический конфликт между США, ЮАР и Россией и подвергли сомнению нейтральную позицию ЮАР в отношении войны в Украине. При этом в Белом доме отказались подтверждать информацию о поставках оружия из ЮАР в Россию .

Тогда в ответ на обвинения Рамафоса заявил осоздании специальной комиссии, которая должна расследовать этот вопрос.