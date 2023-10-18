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Зеленский обсудил с президентом ЮАР формулу мира и экспорт зерна

Среда 18 октября 2023 00:43
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Зеленский обсудил с президентом ЮАР формулу мира и экспорт зерна Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный телефонный разговор с лидером южноафриканской республики Сирилой Рамафосой. В частности, обсудили украинскую формулу мира и экспорт зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский отметил, что во время разговора с коллегой из ЮАР они констатировали необходимость продолжения экспорта украинского зерна, что критично для глобальной продовольственной безопасности.

Также украинский лидер пригласил Южноафриканскую республику к участию во втором саммите гуманитарной продовольственной программы GrainFromUkraine.

"Очень важно, что ЮАР поддерживает Украинскую Формулу мира и будет участвовать в следующих раундах переговоров по Формуле. Не менее важно и то, что отношения Украины и ЮАР ощутимо наращиваются, прежде всего, на самом высоком уровне", - говорится в сообщении.

Позиция ЮАР относительно войны РФ против Украины

Южно-Африканская Республика вместе с другими странами Африки в июне представила мирный план для завершения войны России против Украины. В частности, он предполагает начало переговоров между Киевом и Москвой без вывода оккупационных войск из нашего государства.

Также посол США в ЮАР Рубен Бригете заявлял, что в декабре 2022 года на борт российского корабля, пришвартовавшегося к военно-морской базе в Саймонстауне, погрузили оружие.

Позже Рамафоса заявил, что специальная комиссия не выявила факты передачи оружия России в декабре 2022 года.

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