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Зеленський обговорив з президентом ПАР формулу миру та експорт зерна

Середа 18 жовтня 2023 00:43
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Зеленський обговорив з президентом ПАР формулу миру та експорт зерна Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу телефонну розмову з лідером південноафриканської республіки Сирілом Рамафосою. Зокрема, обговорили українську формулу миру та експорт зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

Зеленський зазначив, що під час розмови розмови із колегою з ПАР вони констатували необхідність продовження експорту українського зерна, що критично для глобальної продовольчої безпеки.

Також український лідер запросив Південноафриканську республіку до участу в другому саміті гуманітарної продовольчої програми GrainFromUkraine.

"Дуже важливо, що ПАР підтримує Українську Формулу миру й братиме участь у наступних раундах переговорів щодо Формули. Не менш важливо й те, що взаємини України й ПАР відчутно нарощуються, насамперед на найвищому рівні", - йдеться у повідомленні.

Позиція ПАР щодо війни РФ проти України

Південно-Африканська Республіка разом з іншими країнами Африки у червні представила "мирний план" для завершення війни Росії проти України. Зокрема, він передбачає початок переговорів між Києвом та Москвою без виведення окупаційних військ з нашої держави.

Також посол США в ПАР Рубен Брігеті заявляв, що в грудні 2022 року на борт російського корабля, який пришвартувався до військово-морської бази в Саймонстауні, завантажили зброю.

Пізніше Рамафоса заявив, що спеціальна комісія не виявила фактів передачі зброї Росії в грудні 2022 року.

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Володимир Зеленський
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