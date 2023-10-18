Зеленський обговорив з президентом ПАР формулу миру та експорт зерна

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу телефонну розмову з лідером південноафриканської республіки Сирілом Рамафосою. Зокрема, обговорили українську формулу миру та експорт зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

Зеленський зазначив, що під час розмови розмови із колегою з ПАР вони констатували необхідність продовження експорту українського зерна, що критично для глобальної продовольчої безпеки.

Також український лідер запросив Південноафриканську республіку до участу в другому саміті гуманітарної продовольчої програми GrainFromUkraine.

"Дуже важливо, що ПАР підтримує Українську Формулу миру й братиме участь у наступних раундах переговорів щодо Формули. Не менш важливо й те, що взаємини України й ПАР відчутно нарощуються, насамперед на найвищому рівні", - йдеться у повідомленні.

Позиція ПАР щодо війни РФ проти України

Південно-Африканська Республіка разом з іншими країнами Африки у червні представила "мирний план" для завершення війни Росії проти України. Зокрема, він передбачає початок переговорів між Києвом та Москвою без виведення окупаційних військ з нашої держави.

Також посол США в ПАР Рубен Брігеті заявляв, що в грудні 2022 року на борт російського корабля, який пришвартувався до військово-морської бази в Саймонстауні, завантажили зброю.

Пізніше Рамафоса заявив, що спеціальна комісія не виявила фактів передачі зброї Росії в грудні 2022 року.