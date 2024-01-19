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Зеленский обсудил с президентом ОАЭ взаимодействие в реализации формулы мира

Пятница 19 января 2024 18:12
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Зеленский обсудил с президентом ОАЭ взаимодействие в реализации формулы мира Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Поблагодарил за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности и за содействие в обмене пленными. Возвращение людей домой - приоритет для Украины, поэтому рассчитываем на дальнейшую активную роль Эмиратов", - заявил он.

Зеленский добавил, что Украина также благодарна за гуманитарную помощь.

"На прошлой неделе мы получили большую партию - более полутора тысяч - генераторов. В условиях российского воздушного террора такая помощь критическая", - заявил он.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили возможность долговременной финансовой поддержки со стороны ОАЭ, а также взаимодействие в реализации формулы мира. К тому же Зеленский рассказал о начале подготовки к Глобальному саммиту мира и пригласил ОАЭ присоединиться к процессу.

"Голос стран Залива для нас важен", - подчеркнул Зеленский.

Глобальный "саммит мира"

Выступая на саммите G20 в ноябре 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

В понедельник, 15 января, стало известно, что украинская и швейцарская команды приступают к подготовке к проведению глобального "саммита мира" на уровне лидеров государств-участников.

Известно, что Швейцария избрала Женеву местом проведения запланированного глобального саммита по поводу предложенной Украиной формулы мира.

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