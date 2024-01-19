ua en ru
Пт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський обговорив з президентом ОАЕ взаємодію в реалізації формули миру

П'ятниця 19 січня 2024 18:12
UA EN RU
Зеленський обговорив з президентом ОАЕ взаємодію в реалізації формули миру Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

"Подякував за підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності та за сприяння в обміні полоненими. Повернення людей додому - пріоритет для України, тому розраховуємо на подальшу активну роль Еміратів", - заявив він.

Зеленський додав, що Україна також вдячна за гуманітарну допомогу.

"Минулого тижня ми отримали велику партію - понад півтори тисячі - генераторів. В умовах російського повітряного терору така допомога критична", - заявив він.

Крім того, лідери двох країн обговорили можливість довготривалої фінансової підтримки з боку ОАЕ, а також взаємодію в реалізації формули миру. До того ж Зеленський розповів про початок підготовки до Глобального саміту миру та запросив ОАЕ приєднатися до процесу.

"Голос країн Затоки для нас важливий", - підкреслив Зеленський.

Глобальний "саміт миру"

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

В понеділок, 15 січня, стало відомо, що українська та швейцарська команди розпочинають підготовку до проведення глобального "саміту миру" на рівні лідерів держав-учасниць.

Наразі відомо, що Швейцарія обрала Женеву місцем проведення запланованого глобального саміту щодо запропонованої Україною формули миру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Об'єднані Арабські Емірати Війна Росії проти України
NEWS
Атака на нафтобазу та завод у Росії. У ГУР пояснили, якої шкоди завдали окупантам
Атака на нафтобазу та завод у Росії. У ГУР пояснили, якої шкоди завдали окупантам
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ