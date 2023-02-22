Зеленский обсудил с президентом Эстонии ожидания от предстоящего саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эстонским коллегой Аларом Карисом. Одной из тем обсуждений стал предстоящий саммит НАТО в Литве, который пройдет 11-12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter .

"Провел телефонный разговор с президентом Эстонии Аларом Карисом. Поблагодарил за военную и политическую поддержку Украины. Обменялись мнениями по поводу июльского саммита НАТО в Вильнюсе и наших ожиданий в контексте евроатлантической интеграции Украины", - написал президент Украины по итогам переговоров.

Напомним, ранее спикер ВР Руслан Стефанчук заявлял, что Украина на предстоящем саммите НАТО надеется получить приглашение в Альянс.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, следующий саммит НАТО может стать судьбоносным для всего Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.