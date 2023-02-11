США отвергли предложение президента Бразилии обсуждать мир без Украины
Решение о мирных переговорах относительно завершения войны должен принимать президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.
Кирби прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который заявил, что намерен обсудить с лидерами России, Китая, Индонезии, Индии и США необходимость достижения мира в Украине.
"Именно президент Зеленский должен определить, уместны ли переговоры, и если уместны, то при каких обстоятельствах. Как бесчисленное количество раз говорил президент США Джо Байден. Ничего об Украине без Украины", - заявил Кирби.
Представитель американского ведомства также отметил, что Вашингтон поддержит Зеленского, когда и если он примет решение о переговорах с Россией.
Напомним, власти Бразилии отказались предоставлять украинским военным снаряды для зенитных самоходных установок Gepard, которые были переданы Германией.
Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва встретился с представителями России и Украины накануне своей инаугурации и призвал к прекращению войны.
Позже министр экономики Украины Юлия Свириденко представила формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским, новоизбранному президенту Бразилии.
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