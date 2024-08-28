ua en ru
Ср, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский обсудил с премьером Израиля ситуацию в Ближневосточном регионе

Среда 28 августа 2024 20:46
UA EN RU
Зеленский обсудил с премьером Израиля ситуацию в Ближневосточном регионе Архивное фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова.

По его словам, Зеленский и Нетаньяху обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе.

Премьер Израиля выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Зеленский в свою очередь поблагодарил за участие Израиля в инаугурационном саммите мира и поддержку итогового коммюнике.

Также стороны договорились о дальнейших контактах.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, новый военный конфликт между Израилем и ХАМАСом начался 7 октября 2023 с вторжения боевиков на территорию Израиля, что привело к гибели около 1200 человек и захвату более двухсот заложников.

Еще больше ситуация обострилась в июле этого года после ракетного удара террористов "Хезболлы" по Голанским высотам в Израиле.

В ответ израильская армия ликвидировала высокопоставленного командира ХАМАС в пригороде Бейрута.

Позже в Тегеране был убит политический лидер группировки ХАМАС Исмаил Гании.

После этих событий мир стал опасаться развертывания полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Недавно Politico сообщало, что мирное соглашение по прекращению боевых действий в Секторе Газа находится на грани срыва.

В то же время, по информации Reuters, ХАМАС и Израильне стремятся к еще большей эскалации конфликта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Нетаньяху Израиль
NEWS
Украина увеличивает контроль в Курской области и пополняет обменный фонд, - Зеленский
Украина увеличивает контроль в Курской области и пополняет обменный фонд, - Зеленский
DAILY
Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Будет ли власть в Украине блокировать Telegram и что может изменить арест Дурова