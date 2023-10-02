В Николаеве откроют офис посольства Дании

Дания откроет посольский офис в Николаеве, чтобы наладить более тесную связь с местными властями для восстановления города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена, которого цитирует Via Ritzau .

"Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, и мы не можем ждать окончания войны, чтобы восстановить страну. Именно поэтому мы открываем офис посольства в Николаеве, на который президент Зеленский возложил особую ответственность Дании за восстановление", - сказал он на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Киеве.

По словам Расмуссена, открытие офиса посольства является важным символом очень тесного партнерства, сложившегося между Данией и Николаевом.

В частности, офис будет обеспечивать тесный диалог с региональными и местными властями. Потребности Украины в восстановлении будут согласовываться с особыми компетенциями датских организаций и компаний, а также коммерческими решениями в сфере водоснабжения, энергетики и утилизации отходов.

Министр иностранных дел также объявил, что Дания выделит 20 млн датских крон (2,8 млн долларов) в поддержку кибербезопасности Украины.

"Существует большая потребность в создании более надежной цифровой инфраструктуры в Украине. Россия использует кибератаки, чтобы попытаться разрушить критически важную инфраструктуру и подорвать доверие к власти. Именно на этом фоне мы сейчас поддерживаем кибербезопасность Украины, выделив 20 млн датских крон в тесном партнерстве с США", - сказал Расмуссен.

Отмечается, что уже определено физическое местоположение посольского офиса в Николаеве и назначен датский дипломат на должность руководителя посольского офиса. В ближайшее время на работу примут ряд местных сотрудников. После того, как он будет полностью укомплектован и начнет функционировать, министр иностранных дел официально откроет офис посольства во время следующего визита в Николаев.

Новый офис посольства в Николаеве будет подчинен посольству Дании в Киеве.

Помощь Дании Николаеву

Напомним, что Николаевская область подписала с Данией меморандум о восстановлении региона. Речь шла не только о восстановлении жилья, но и рабочих мест, которые бы поощряли местных жителей возвращаться домой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.